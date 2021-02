Foot amateur: l'aide financière sera répartie en fonction du nombre d'équipes par club Sport régional Matthias Sintzen Le football amateur est totalement à l'arrêt mais, dans les coulisses de l'ACFF, on prépare la suite. © DR

Plus de football amateur en 2020-2021. La saison blanche a été actée voici quelques semaines. Une reprise reste cependant envisageable lorsque la situation sanitaire le permettra mais, comme annoncé et rappelé par l'ACFF, elle se fera uniquement sur base volontaire et sans classement officiel.



Lors de son récent Conseil d'Administration, l'ACFF a évoqué plusieurs points



Concernant les labels 2019-2020 pour lesquels les clubs n'ont pas encore reçu la somme promise, il a été rappelé que "l'enveloppe qui y est liée est du ressort exclusif de la ministre des Sports mais que l'ACFF ne manque pas de s'enquérir régulièrement de la situation".



En ce qui concerne l 'aide financière accordée au club par la Ministre des Sports Valérie Glatigny dans le cadre de la crise sanitaire, il a été décidé lors du CA "de diviser le montant disponible par le nombre d'équipes (par club) effectivement alignées au 13 octobre dernier, date de l'arrêt des compétitions."



Enfin, depuis quelque temps déjà, on évoque l'intégration des U23 des clubs de Pro League dans les séries amateurs. Mais il n'y aura aucun changement à ce niveau la saison prochaine, alors que tout était prêt du côté de l'ACFF. Rendez-vous donc au plus tôt en 2022-2023.



"Pour la deuxième fois, l'ACFF avait élaboré un plan permettant l'intégration en harmonie des équipes U23 des clubs professionnels au football amateur. Le projet est cependant reporté une nouvelle fois, les clubs de Pro League n'ayant pas trouvé d'accord sur d'autres modalités", indique l'Association des Clubs Francophones de Football.