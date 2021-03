Braine – Namur aura la forme du Clasico. Peut-être pas le fond. Avec seulement 4 joueuses pros valides, le team de Philip Mestdagh n’a peut-être pas les rotations suffisantes pour ennuyer Braine, toujours invaincu.

Il n’empêche, le mentor flandrien – coach aux Castors de décembre 2015 à décembre 2016 – jouera crânement sa chance mais se veut pragmatique. Les prochains matchs aux Panthers et à SKW seront aussi importants voire plus importants pour ses troupes.

Philip, vous avez repris Namur à la mi-janvier et vous avez trois victoires de rang contre Courtrai, Laarne et Lummen. Mais vous avez perdu votre meneuse portugaise… Comment ce Clasico se présente-t-il ?

“Une joueuse comme Viana est difficile à remplacer et le président a prévenu récemment qu’elle ne le serait pas. On est là pour travailler, pas pour pleurer sur notre sort. O’Sullivan et Dossou se relaient à son poste. Soriano est aussi blessée. Notre effectif est limité mais on a du potentiel.” (...)