Sur le départ, Samuel Petit et son staff ont abattu un travail remarquable. Virton évoluera en D1B à la rentrée.

Avant le coup d’envoi du match qui se solda sur un score de parité pour le moins anecdotique contre Tessenderlo, l’entraîneur Samuel Petit avait tenu à réunir son staff. Il remercia Rik Van De Velde (T2), Laurent Deraedt (entraîneur des gardiens), William Salvadori (préparateur physique), le staff médical, complimenta le grand argentier Flavio Becca pour son investissement, eut un mot pour ceux partis sur la pointe des pieds - Marc Grosjean, David Gevaert, Madjid Adjaoud, Enzo Donis et last but not the least Sébastien Grandjean - tout en n’oubliant pas de complimenter Frank Defays et l’ancien président Philippe Emond

"Des guides", dit-il. Côté terrain, trois joueurs au temps de jeu "limité" - Dupire, Cordaro, Fall - débutèrent au même titre que d’habituels remplaçants - Zahirovic, Vercauteren, Lazaar. Quant à Joachim, il remplaça Koré. Le "Soulier vert" récompensant le meilleur joueur de la saison fut décerné au gardien Anthony Moris - Guillaume François et Franck Koré complétaient le podium. L’adversaire du jour, Tess’, c’est tout à son honneur avait tenu à faire une haie d’honneur aux champions. Démobilisés, juste à quatorze joueurs (dont deux gardiens), les Flandriens subirent les débats, évitèrent le pire à plusieurs reprises (Joachim, Lazaar, Lecomte, François, Lazaar) avant de plier. Cordaro reprit le corner rapidement joué par Vercauteren (1-0, 40e).

Relégué dans le noyau B, de retour en équipe A à l’entame des playoffs, l’Italo-Belge inscrivit son premier but. Une avance méritée mais qui ne dura pas. Dès la reprise, Bammens était à la réception d’un coup franc de Battista (1-1, 50e). Cordaro, encore lui, répliqua (2-1, 52e). À vingt minutes du dénouement, Stefani profita du laxisme virtonais pour rétablir la parité (2-2, 69e). Feu d’artifice, podium, remise des médailles, la fête pouvait battre son plein.

La feuille de match

Virton : Dupire ; François, M’Bow (82e Angiulli), Devresse, Fall ; Lecomte (71e Fadhloun), Vercauteren, Cordaro, Lazaar, Zahirovic ; Joachim (55e Grain).

Tessenderlo : Schevenels ; Caubergs (78e Braeken), Christiaens, Vanaken, Bammens, Battista ; Reykers, Spruyt, Hulsmans (58e Bens), Stefani ; Oris.

Arbitre : M. Baton.

Les buts : 40e Cordaro (1-0), 50e Bammens (1-1), 52e Cordaro (2-1), 69e Stefani (2-2).