Playoffs D1 Dames: les Castors sans trembler face aux Panthers (58-81) Sport régional Denis Esser © Esser

Large succès, en dépit des absences de Kapenga et surtout Alexander, malades.



Le suspense n’aura duré que moins de dix minutes lors de cette première manche de la demi-finales des playoffs entre les Panthers et les Castors.



Le temps pour les Liégeoises de démarrer en trombe et de planter un 3/3 via la meneuse Doppée pour mener 19-11 dans le premier quart. Un temps-mort du coach Dussart, quelques ajustements et surtout un bon coup de vis en défense, et voilà que les Castors se mettaient à… ronger leur retard avec un bel entrain.