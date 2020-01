Ils étaient plus de 400 ce samedi soir, à avoir répondu à l'invitation du Comité de parents de l'école communale du Centre de Rochefort, à l'occasion de la 7e Corrida des Rois Mages.

A l'inverse des années précédentes, où le départ était donné devant le Centre Culturel des Roches, c'est cette fois-ci de l'école communale du Centre que les 410 coureurs, et même un peu plus si on inclut les enfants qui ont aussi eu droit à leur course, se sont élancés sur le coup de 20 h.

Par contre, le parcours était pour ainsi dire inchangé, avec toujours une boucle de 2,5 km, agrémenté de quelques jolis casse-pattes et nombreuses relances, à parcourir à deux ou quatre reprises dans le coeur de la cité du rire.

Sur 10 km, c'est Jérémy Morren qui s'est montré le plus rapide, en s'imposant en 34'30", avec plus d'une minute d'avance sur Damien Doumont (35' 40'') et Sindbad Léonard (36' 17'').

Pierre Del Forno a pour sa part triomphé sur 5 km, dans le temps de 16' 53''. Yoan Golinvau, 2e dans le même temps, et Vincent Del Forno complètent le podium (photo).

Chez les dames, Valentine Mathy s'impose sur 10 km en 41' 31'', et Virginie Chainiaux sur 5 km en 19' 59'.