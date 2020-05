Le monde du sport commence tout doucement à reprendre. Le secteur amateur risque de traîner longtemps les stigmates de la première vague. "De nombreux clubs tombent en faillite et doivent mettre la clé sous la porte. Les clubs pros arrivent forcément à trouver des solutions pour s’en sortir mais, au niveau des amateurs, les inégalités et les fragilités se sont creusées", explique Michaël Vossaert, le président de Défi Bruxelles, qui interpellera la ministre Glatigny ce mardi concernant les 430 associations de l’extrascolaire et des stages en Belgique. Car ces dernières se trouvent dans une zone "grise".

(...)