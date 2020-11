Le protocole de la ministre des Sports Valérie Glatigny va plus loin que l’arrêté ministériel.

Le protocole de la Ministre des Sports Valérie Glatigny a été communiqué ce week-end. Et celui-ci va plus loin que les mesures de restriction de la pratique sportive imposées par le comité de concertation et l’arrêté ministériel qui en a découlé.

A l’analyse de ce protocole, on y apprend en effet que les entraînements et les compétitions se déroulant à l’intérieur sont désormais également interdits pour les enfants de moins de 13 ans y compris. Et ce, jusqu’au 13 décembre. Concrètement, cela signifie que toutes les activités indoor des clubs doivent être arrêtées.

Les stages maintenus

Sont maintenus dans le cadre d’une activité sportive indoor concernant les moins de 13 ans: l'organisation des stages sportifs, camps et les activités scolaires et extra scolaires de l'enseignement obligatoire.

L’arrêté ministériel, de son côté, indiquait que les infrastructures sportives indoor, à l’exception des piscines, pouvaient ouvrir pour l'accueil des activités, stages et camps sportifs organisés ou autorisés par les autorités locales pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis.

Reste à comprendre pourquoi les stages à l’intérieur sont maintenus pour les moins de 13 ans et pas les activités de clubs ? Le protocole, à ce niveau, ne donne aucune réponse. Le sport en tant que "garderie" durant la période de congé scolaire semble néanmoins ici avoir primé sur le sport en tant qu’activité physique.