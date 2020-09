L’ACFF devrait récupérer cette année la moitié de l’indemnité reçue chaque fin de saison par le descendant de D1A, soit 500000€ pour l’aile francophone.

Alors que la compétition reprend ses droits ce week-end avec les Provinciales, l’ACFF avait tenu son AG extraordinaire ce samedi, celle demandée par Namur et plusieurs clubs voulant revoter le changement de championnat.

Pour rappel, c’est après la réintroduction de Waasland et la refonte du championnat de Pro League que Namur avait alors soulevé le débat et lancé des recours pour que l’ACFF suive aussi.





C’est donc pour rendre le plus clair possible, aux délégués présents à Tubize, l’explication sur le cas Waasland que David Delferière et l’ACFF avaient invité Pierre François, CEO de la Pro League, pour éclairer au mieux les raisons qui ont poussé l’élite à revoir sa position.