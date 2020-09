Montignies – Soignies 2-2

Montignies peut avoir le sourire, contre une solide équipe de Soignies, les visités ont trouvé le moyen d’arracher un point inespéré. À deux minutes du terme, Soignies menait… 0-2 ! À la 71e, Bodson se permettait de louper un penalty. À dix, après l’exclusion d’Herpin, Soignies tenait le coup. Mais à deux minutes du terme, Dresselaers réduisait l’écart. Dans les derniers instants, Pedini offrait une unité aux siens. Soignies pouvait avoir des regrets au coup de sifflet final.

Les buts : 32e Amys (0-1), 59e Lecocq (0-2), 88e Dresselaers (1-2), 90e Pedini (2-2).





Le Roeulx – Ransart 1-3

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas au Roeulx. Après une belle troisième place de P1 la saison dernière, les Rhodiens n’y arrivent pas en ce début de saison, pointant à 0 sur 9. Réduits à 10 suite à l’exclusion de Mateke à la 51e, ils n’ont pas su empêcher Ransart de repartir avec les trois points. Pour les visiteurs du jour, le bilan est de 4 sur 6 en cette fin septembre, le match face à Péruwelz ayant été reporté.

Les buts : 52e sur pen. et 63e Bux (0-1 et 0-2), 72e Decrem (1-2), 89e Hemal (1-3).





Morlanwelz – Solre 1-2

Les Normaliens continuent leur difficile apprentissage de la P1. Face au dauphin de Binche la saison passée, les locaux ont été surpris en début de deuxième mi-temps et n’ont par la suite pas réussi à recoller au score. Du côté de Solre, on notera un but de chacun des frères Namur et un six sur six, après la surprenante claque (6-2) prise à Biévène en ouverture du championnat.

Les buts : 7e Balsamo (1-0), 20e V. Namur (1-1), 48e T. Namur (1-2).





Hornu – Molenbaix 2-0

Molenbaix est tombé pour la première fois cette saison. Selon Florian Dezitter, attaquant molenbaisien, Hornu mérite sa victoire. “Ce que nous avons montré et produit aujourd’hui n’était pas suffisant pour espérer ramener quelque chose d’Hornu. C’était un non-match de notre part. À nous de nous remettre au travail pour vite rebondir.”

Les buts : 67e Van Waeyenberge (1-0), 76e D’Errico (2-0).





Gilly - Monceau 1-2

Réduits à 10 dès la 12e minute de jeu, les Moncellois se sont imposés au caractère dans une rencontre pleine de péripéties.: 24e Traore (0-1), 73e Atasever (1-1), 78e Vanhorick (1-2).