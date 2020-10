Seul le football professionnel, la Nationale 1 et les jeunes (en dessous de 16 ans) ont reçu l'autorisation de poursuivre leur chemin. Mais la fermeture des buvettes est loin d'être évidente à gérer pour les clubs. Pour les jeunes, ils doivent, en plus, composer avec la fermeture des vestiaires.





En Nationale 1, l'accès au vestiaire a finalement été autorisé ce week-end mais à peine deux matchs sur huit (ou sept si on ne compte plus Roulers) ont pu avoir lieu. Les remises sont de plus en plus nombreuses et les disparités au niveau du nombre de matchs joués deviennent importantes.





Ce lundi, une réunion avait lieu entre les différents acteurs afin de décider s'il fallait ou non suspendre ce championnat. Il a été décidé de... ne pas décider.

En effet, aucun accord n'a été trouvé. Selon nos informations, une nouvelle réunion est prévue vendredi matin, en espérant qu'elle aboutisse à une décision!