Quel football pour quels jeunes la semaine prochaine ? Réponse lundi ! Sport régional Rédaction régionale Pour ce week-end, il est déjà acté qu'on ne jouera pas à partir des U14. © DR

Le Comité de concertation a annoncé ce matin que le football restait autorisé chez les jeunes jusqu'à 18 ans, avec présence d'un membre du cercle familial. Au-delà, toutes les compétitions du football amateur sont interdites jusqu'au 19 novembre.



Il y a quelques jours, la ministre Glatigny avait recommandé aux Fédérations d'interdire, pour ce week-end, les matchs de compétition chez les jeunes de plus de 12 ans. En conséquence, l'ACFF avait annulé tous les matchs officiels à 11 contre 11. A ce niveau, il n'y aura pas de retour en arrière. Les joueurs nés avant 2008 sont donc à l'arrêt jusqu'à dimanche soir.



Mais quid de la suite? Le Fédéral a donné le feu vert pour tous les jeunes jusqu'à 18 ans mais chaque fédération sportive est libre de laisser ou non les compétitions se poursuivre. Le nombre de cas positifs qui augmente de jour en jour, l'accès interdit aux vestiaires et à la buvette, ainsi que les conditions climatiques qui se dégradent, sont autant d'éléments qui plaident en faveur des personnes prônant un arrêt total pour les plus de 12 ans.



Après une nouvelle réunion avec la ministre Glatigny ce vendredi à 17h, l'ACFF nous annonce qu'elle se réunira ce lundi afin de prendre une décision. On devrait donc y voir plus clair...