Règlement 2020-2021: l'ACFF a pris sa décision au niveau des remplacements Sport régional Matthias Sintzen Trois ou cinq remplacements? Le débat semble clos en Belgique. © Pixabay

Depuis la reprise des différentes compétitions de football, la Fifa a autorisé cinq remplacements par match afin d'éviter les blessures et autres pépins physiques après une longue pause forcée. Le 15 juillet, l'organisme qui gère le football mondial a annoncé la prolongation de cette mesure pour la saison prochaine, précisant que "la décision d’appliquer ou non cet amendement temporaire incombe exclusivement à chaque organisateur de compétition."



De son côté, la Pro League a décidé de maintenir à trois le nombre de remplacements lors du prochain championnat.



Au niveau des divisions amateurs, c'est l'ACFF et la VV qui doivent trancher. L'aile francophone de l'Union Belge a d'ores et déjà pris sa décision: elle ne changera rien. Trois changements seront donc autorisés en D2 et D3 ACFF, ainsi que dans les séries provinciales. Il devrait en être de même en Nationale 1.