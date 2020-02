De nouvelles remises ont été décrétées en raison de la météo.

Après la province de Luxembourg, c'est le Brabant qui est remis.

On fait le point au fur à mesure de la journée.

Nationale

Pour l'instant, à 10H25, aucune remise générale n'a été décrétée. Par contre, à Stockay, on ne jouera pas! "Le délégué de l’ACFF a inspecté le terrain ce matin à 10h et a décrété la remise du match contre Couvin-Mariembourg. Sage décision : le vent violent aurait perturbé la rencontre et le spectacle. Rendez-vous samedi prochain à 20h à Namur", indique le club de Stockay.

Brabant

Ce matin à 8h45, la province de Brabant ACFF/BXL décrète la remise générale de tous les matches officiels et amicaux de ce dimanche 16/02/2020. L'activité de la FPJ Filles est ANNULEE. A noter que le répondeur des remises (numéro 0900) ne peut être mis à jour suite à un problème technique indépendant de notre volonté.

Luxembourg

Le C.P.LUXEMBOURG annonce la remise générale de tous les matches officiels et amicaux prévus ce week-end des 14, 15 et 16 FÉVRIER 2020. Sont seuls autorisés, les Tournois en salle et les matches amicaux sur terrain synthétique pour autant qu'ils aient été annoncés. Cette décision ne concerne pas les matches des NAT et INTERPROVINCIAUX qui sont gérés par le Département Compétitions de l'ACFF.

Hainaut

A 9h30, pas encore de mise à jour par rapport au message d'avant week-end.

Aucune remise planifiée Pour ce week-end du 14 au 16 février 2020, le comité provincial du Hainaut ne décrète pas de remise générale. Nous rappelons aux clubs que, pour les catégories sans arbitre de U6 à U12, le club visité a la faculté de remettre à l¿avance les matches en prévenant simplement le club adverse. Dans ce cas, le jour du match, la feuille de match digitale de U7 à U12 doit être complétée avec la mention remis sans indication de noms de joueurs. Pour les U6, un mail d'information de remise au secrétariat provincial.

Namur

A 9h30, pas encore de mise à jour par rapport au message d'avant week-end.

Pour le W-E des 14, 15 et 16 février, remise générale à l'exception des équipes premières, Jeunes PROV et Jeunes série "S". Nous vous invitons à rester vigilant en cas de nouvelle décision. Tous les matches amicaux sont annulés à l'exception des terrains synthétiques.

Liège

A 9h30, pas encore de mise à jour par rapport au message d'avant week-end.

Pour ce weekend des 14, 15 et 16 février 2020, le Comité Provincial de Liège ne décrète pas de remise. Cette décision est prise sous réserve de la dégradation importante des conditions météorologiques. Merci de consulter régulièrement ce site. Attention, le n° du répondeur téléphonique « 0900 » ne peut être mis à jour suite à un problème technique indépendant de notre volonté.