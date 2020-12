Reprise du foot amateur le 13 février: la bataille n’est pas encore gagnée Sport régionalCommentaire Thibaut Hugé © Moisse

Croire que tout est bien qui finit bien pour le foot amateur version 2020-2021 serait aller vite en besogne



Une date et des perspectives.



Le foot amateur y voit désormais un peu plus clair et a accueilli, dans l’ensemble, la volonté de reprendre la compétition le week-end des 13 et 14 février avec satisfaction.