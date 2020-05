Un ambitieux projet de calendrier du déconfinement du sport amateur a été révélé. Côté francophone, on appelle à la prudence tout en souhaitant arriver à un calendrier identique pour l’ensemble du pays.

Le sport amateur, à l’arrêt complet depuis la mi-mars, attend avec impatience un nouvel horizon concret afin de pouvoir envisager son futur. Ce jeudi, un projet ambitieux de déconfinement du monde sportif a été révélé dans la presse néerlandophone, révélant un plan établi par les différents ministres des Sports en collaboration avec les fédérations et acteurs du sport. On y lit notamment la volonté d’un déconfinement sportif complet pour tous les enfants de moins de 12 ans dès le 18 mai dans le cas d'une pratique en plein air. Ou encore d’une reprise des événements de masse comme les grosses compétitions running dès le 1er septembre.

Du côté francophone, on regrette cependant que ces dates, non validées par les experts, soient sorties et on insiste sur le fait que la priorité "est toujours de limiter la propagation du virus et que les experts analyseront ces plans avec cet objectif en tête". Et on souligne également le fait que la reprise des activités sportives sans aucune restriction pour les moins de 12 ans devra être envisagée avec précaution.

"Ce plan n’a pas encore été approuvé par les experts scientifiques et les dates mentionnées sont purement indicatives", ajoute-t-on du côté de la ministre des Sports Valérie Glatigny, qui confirme cependant la volonté "d’arriver à un projet de plan identique pour l’ensemble du territoire à soumettre aux experts et au conseil national de sécurité".

Une réunion de coordination et de concertation avec les différents ministres des Sports a d’ailleurs eu lieu afin d’échanger sur la reprise de la pratique sportive en Belgique.



Le projet de calendrier du plan de déconfinement du sport (non officiel)