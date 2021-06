Le protocole pour les assouplissements concernant la pratique sportive à partir du mercredi 9 juin été communiqué ce jeudi.

Comme prévu, il permet la réouverture des infrastructures intérieures (dont les salles de fitness) ainsi que le retour des compétitions pour les sportifs amateurs, en extérieur comme en intérieur, à l'exception des sports de combat.

Les contraintes restent cependant grandes et on ne peut pas encore parler d'un véritable retour à la normale.



Il n'est aussi pas toujours évident de s'y retrouver au sein même du protocole, entre l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes par exemple et l'autorisation d'une organisation réunissant jusqu'à 100 personnes à l'extérieur ou 50 à l'intérieur. Mais aussi l'autorisation des compétitions couplée à la règle générale soulignée au sein du protocole qui prévaut le maintien d'une distance d'1m50 entre les participants.

Ce qui reste

Vestiaires et douches restent fermées

Un espace de minimum 10m² par pratiquant reste nécessaire

La pratique sportive libre dans l'espace public peut se faire à maximum 10 personnes, soi-même y compris

Pour organiser un événement ou une compétition, l'organisateur doit compléter le Covid Event Risk Model

Ce qui change

Réouverture des infrastructures intérieurs

Tous les entraînements et compétitions pour les sportifs professionnels et amateurs peuvent reprendre à l’exception des sports de combat

La taille maximale des groupes en intérieur est de 50 personnes et de 100 personnes en extérieur.

Pour l'Horeca, ouverture possible selon les règles de l'Horeca

Un public de maximum 400 personnes peut assister à des compétitions sportives professionnelles ou amateurs en extérieur, sous réserve de l’autorisation communale.

Un public assis de maximum 75% de la capacité sans dépasser 200 personnes peut assister à des compétitions sportives professionnelles ou amateurs en intérieur, sous réserve de l’autorisation communale ;

Le protocole complet est disponible ici