Ce vendredi, le gouvernement a donc pris la décision d'autoriser le retour du public à la hauteur de 70% de la capacité de l'enceinte pour des endroits qui peuvent accueillir minimum 200 personnes.





Une décision qui pourrait permettre aux instances du football de revoir leur copie et d'autoriser la reprise des compétitions de N1 à la P4, mises en pauses.





"Aucune décision et annonce ne peut être faite ce vendredi soir", affirme David Delférière, le boss de l'ACFF. "Nous devons attendre aussi les textes officiels."





Le foot amateur ne compte toutefois pas attendre trop longtemps avant de prendre les devants. En effet, ce samedi 10h, un comité de crise (avec la N1 et les deux ailes linguistiques ACFF et VV) aura lieu et un CA de l'ACFF suivra à 12h. "En fonction de ce qui a été dit ce vendredi soir, on prendra des décisions." Notamment en ce qui concerne aussi les problèmatiques liées au nombre de cas Covid dans une équipe.





Le foot amateur est donc encore un peu dans l'attente. La seule certitude est qu'aucune compétition du ballon rond du monde amateur ne reprendra ce week-end comme cela avait déjà été prévu. A voir donc si la reprise se fera le week-end prochain ou le premier week-end de février.





Réponse peut-être ce samedi.

Le Codeco de ce vendredi était attendu avec impatience par le sport amateur et le foot amateur particulièrement, à l'arrêt depuis plusieurs semaines à cause des mesures sanitaires qui interdisaient le public dans les stades de foot.