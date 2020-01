Le RWDM et le RFCL ne se ressemblent pas tout à fait malgré leur passé historique…

Même division, un passé historique, une renaissance… Beaucoup de caractéristiques sont communes aux deux clubs qui ont traversé une période nuageuse et très turbulente avant de respirer à nouveau. Drazen Brncic connaît les Bruxellois comme sa poche pour y avoir passé 4 ans. Chez les Sang et Marine, il commence peu à peu à faire son nid mais constate déjà des divergences entre ceux qui ont écrit deux chapitres historiques du football belge. Ce samedi soir, plus rien de tout cela ne comptera. "Je veux gagner avec Liège pour emmagasiner des points, c’est tout", lance le T1.





1. Le stade

À Liège, c’est clairement la joie d’avoir à nouveau un stade après quelques années d’errance. Petit, familial, et provisoire, les chants des supporters se font entendre dans une enceinte souvent bien garnie.

Au RWDM, le stade Edmond Machtens impressionne bon nombre de formations qui passent par là. D’une capacité de plus de 12 000 places, les drapeaux y flottent aussi le jour des matchs.