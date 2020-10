Deux concernaient la D2 ACFF, un la D3A ACFF et un en D3B ACFF.

Jette-Couvin a de son côté été reporté, la commune n'acceptant pas d'ouvrir les vestiaires.





D2 ACFF> REAL - Ganshoren 2-3

Au terme d’une première période spectaculaire, le score était de 2-2.

La seconde période était moins animée, mais les Bruxellois obtenaient un penalty que manquait Suarez Y Menendez.





Dans la foulée, Arrivas offrait aux siens, une victoire méritée d’un joli tir croisé. C.D.





Technique





REAL : Chalon ; Ouahouo, De Coninck, Boulenguer ; Mayélé, Toussaint, Garcia Dominguez (67e Sanon), Houzé, Aragon ; Coulibaly, Kimbaloula.

Ganshoren : Suederick ; Arrivas (46e Van Der Vennet), Coet, Timmermans, Sarkic ; Lo Giudice, Camara, Tchoutang, Zeroual (63e Suarez Y Menendez), Kumba ; Otu (74e Nendaka).

Arbitre : M. Malhaise.

Avertissements : Arrivas, Ouahouo, Boulenguer, Timmermans, Camara.

Les buts : 1ère Otu (0-1) ; 5e Kimbaloula (1-1), 25e Garcia Dominguez sur pen. (2-1), 35e Otu (2-2), 78e Arrivas (2-3).

D2 ACFF> Givry-Verlaine 0-1

Première défaite de la saison pour Givry qui s'est logiquement incliné.

Une première période où les locaux étaient inexistants et où on peut parler d’un petit miracle de voir les Givrtois rentrer aux vestiaires sans avoir encaissés.



Technique



Givry : Bouche, N’Zita, Devresse, François, Martinet (82e Forte Gomes), Guillaume (55e Lejeune), Sylla, Nkokolo, Hinck, Léonard, Tchamdjou, Alima (78e Lannoy).

Verlaine : Dengis, Debra, Bola (88e Dago), Gosselain, Modica (59e Cubedo), Adrovic, Mornet, Weijnjes, Nezer, Jamar De Bolsee (80e Ramadi).

Arbitre : M.Lobet

Avertissements : Adrovic, Nkokolo, Tschamdjou, Hinck, Debra, Lejeune.

Le but : 52e Gosselain (0-1).





D3A ACFF> Crossing - Tertre 4-0

Avant de se retrouver en congé de la D3 ACFF pendant trois semaines, les Schaerbeekois avaient à coeur de terminer sur une bonne note.

Les hommes de Philippe Wayenbergh n’ont pas loupé leur objectif en battant, assez facilement, leurs homologues de Tertre-Hautrage.



Les Bruxellois sont donc stoppés dans leur élan sur un beau bilan chiffré de 10/12. L’USGTH, par contre, ne compte qu’un point sur neuf.

Technique

Crossing : Van Den Eynde; Op ’T Eynde, Nsingi, Hamas; Bandama, Muray, Mpati (85e Van Der Jeugt), Mbenti; Kamagate, Lukebakio (70e Laloux), Kambala (75e Gajanovic).

USGTH : Lelièvre; Morain (57e Collier), Quansah, Jean-Philippe, Dubier; Fassin, Gonzalez, Stallone, Waltier, El Araïchi, Henry.

Arbitre : M. Spillemaekers.

Avertissements : Mpati, Kambala, Henry.

Les buts : 14e Mbenti sur pen. (1-0), 25e Mpati (2-0), 79e Quansah csc. (3-0), 89e Mbenti (4-0).





D3B ACFF > Oppagne - Mormont 1-2



Dans ce derby du nord, le premier but a été inscrit dans des conditions particulières. Un joueur d’Oppagne au sol dans le grand rectangle de Mormont. Le gardien mormontois dégage et son ballon est dévié par Amrous vers Michel. Ce dernier parfaitement isolé trouvait le côté droit du but pour ouvrir la marque au désarroi des joueurs et du staff d’Oppagne (0-1).

Il faudra attendre la fin de la rencontre pour voir Jadot, parfaitement lancé en profondeur aller chercher l’égalisation (1-1). On pensait le match nul acquis mais dans les arrêts de jeu, Amrous s’infiltrait sur son flanc, rentrait dans le jeu et ajusta le gardien via le deuxième poteau (1-2).

Un succès qui permet à Mormont de prendre seul la tête du classement général.

Technique

Oppagne : Reichert, Kersten (76e Fiacre), Dianda, T.Paquet (69e Polis), Raskin, J.Paquet, R.Bonjean, Etienne, M.Bonjean, Je.Jadot, Pirson (61e Guillaume).

Mormont : Marthoz, Lejeune, Godelaine (55e Hébette), Lecerf (80e Pirson), Bisconti (69e Nseka), Henrotay, Prévot, Amrous, Michel, Doutreloup, Crevecoeur.

Arbitre : M.Krack

Avertissements : Dianda, Bisconti, Kersten, J.Paquet. Michel, Etienne.

Les buts : 63e Michel (0-1), 79e Je.Jadot (1-1), 91e Amrous (1-2).

