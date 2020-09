En D2 ACFF

Solières - Tubize > ME. 20H

Solières : Crahay, Heylen; David, Verbist, Humblet, Renson, Massa, Musset, Bartholomé, Rupcic, Kitoko, Wala Zock, Rucquois, Martin, Mathieu, Dalmat, Cossalter, Erivelton, Guillaume, Akono, Pluyers.

Seul le jeune Laffut (adducteurs) manquera à l’appel... sauf souci rencontré lors de la dernière séance de mardi soir. Par ailleurs, l’entrée sera gratuite. “Pour remercier les sympathisants, supporters, sponsors et bénévoles qui oeuvrent pour le club”, annonce David Camerini. (E.T.)

Tubize : De Bie, Delhaye, Liard, Sampaoli, Nérinckx, Aarab ?, Javorina, Van Onsem, Manoka, Giusto, El Omari, Wyns, Bailly, Migliore, Tepe.

Sorti à la mi-temps contre Durbuy, Aarab est incertain. Azzouzi, Lekehal, Di Chiello et Lkoutbi restent à l’infirmerie. “Solières ne sera pas du même calibre que Durbuy. Si on veut aller chercher quelque là-bas, il faudra des guerriers car ce sera une bataille”, prévient Christian Rits, le T2 de l’AFC. (S. St.)



En D3A ACFF

Gosselies - Stockel > ME.20H

Gosselies : Gillain, Passalacqua, Meurée, De Smet, Steens, Lefebrve, Canard, Dehont, L. et K. Noël, Rosa, Lella, Langlet, Bollens, Swen.

Kourouma et Gueye sortent de la sélection. Passalacqua et Meurée les remplacent. (J. De.)

Stockel : Laborne, Mélange, Mrabet, Duson, Stefenato, Kanga, Baur, De Bruille, Glouftsis, Verheyden, Chairi, Marques Tereso, Imich, Van Bael, Boulerhcha.

Miguel Capilla Perez, coach de Stockel, a composé son noyau en dernière minute en fonction de ce qu'il a vu à l'entrainement mardi soir. (Seb. F.)

En D3B ACFF

Jodoigne - Herstal > Me. 20H

Jodoigne : Bronckart, Puttemans, Lallemand, Mbolo, Senga, Beaupin, Mangunza, Roberty, Tihon, Porcaro, Congosto, Fortemps, Bruno, Heynen, Closse.

Vanroosebeke et Lisman ne sont pas encore prêts. Muaremi va devoir se faire opérer de la clavicule. (S. St.)

: Bizimana, Thewis; Audoor, El Guendi (?), Sylla, Duveau, D. De Brouwer, Baccarella, M. De Brouwer, Guichard, Remacle, Benothman, Brissinck, Amou-Djaba, Wojciechowski.

Patrick Sangwa déplore de nombreuses absences pour le premier match des Armuriers : Sixset, Honay et Mbazoa viennent de reprendre la course, Marloye et Peso souffrent d'une contracture, Goblet de la cuisse et Hansoulle de la cheville. Sermé est suspendu (1/2). Ngombo, Delchambre, Lampreia et Vanheukelom (choix) ne sont pas dans la sélection. El Guendi (cheville) est incertain. (E. T.)





Mormont - Dison > Me. 20H

Mormont: Marthoz, Lejeune, Hebette, Lecerf, Dardenne, Henrotay, Amrous, Michel, Lo Monte, Pirson, Ngoie, Godelaine, Prévot, Doutreloup, Crevecoeur.

Pierre Maréchal est incertain pour cette rencontre. Par contre, Prévot qui revient de longue blessure a rejoué un match amical complet face à Vaux-Noville (P1). Jacquemart et Linchet sont sur la touche. Charneux souffre d’une tendinite.

Dison : Habran, Dessaucy, Winandts, Leers, Leroy, Teruel, Vandebon, Farssi, La Delfa, Godard, Legros, Clerbois, Demarteau, Reuter, Nicolas, Deville, Schyns.



Le retour à l'entraînement est proche pour Rico Garcia. Meunier a repris la course individuelle. Courail (ligaments croisés) est blessé. Kalf, Said, Manchigov et Joao ne sont pas sélectionnés. (Y. H.)