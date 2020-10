D2 ACFF

Durbuy – Waremme 0-4

Après la très lourde défaite face à La Louvière, on attendait évidemment une réaction dans les rangs de Waremme face à une formation de Durbuy en plein doute avec deux défaites également sévères dans les chiffres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les hommes de Steve Dessart ont apporté la réaction attendue. Dans les chiffres mais aussi dans la manière en réalisant un match appliqué face, il est vrai, à un adversaire indigne de la D2 ACFF.



La fiche du match

Durbuy : Alouachi, Tirpan, Belagquih, Camara, Kyenge (46eZiani), Keita, Toufik, Roisin, Tchapo, El Bakkali (69e Empesa), El Ouali (46e Donlefack).

Waremme : Solheid, Lacroix, Fondaire, Olemans, Gonzatti (70e Angiuli), Julin (72e Kurbali), Delflandre, Merche, Lapierre, Dessart (75e Loyaerts), Laruelle.

Arbitre : M.Lobet

Avertissements : Camara, Donlefack.

Les buts : 5e Julin (0-1), 8e Dessart (0-2), 57e Julin (0-3), 69e Fondaire (0-4).





Meux – Rebecq 1-1

Ce duel face à Rebecq n’était que le deuxième match de championnat pour Meux, qui n’avait plus joué depuis le 19 septembre. Et même le premier pour les Brabançons wallons qui n’ont plus pu s’aligner depuis le 8 septembre en amical.

Pourtant, ce sont les hommes de Dimitri Leurquin qui ont le mieux entamé cette rencontre. Bien qu’il s’agissait de leur grande première, les Rebecquois ont su mettre du rythme et se forger les premières possibilités avec une tête de Maluka et une frappe de Poto Mees à côté (8e et 11e). Meux a réagi avec une frappe de Paquet, elle aussi, à côté (15e).

Rebecq aurait pu ouvrir la marque dans les minutes suivantes. Bien servi en profondeur, Baillet devançait Mathieu pour rentrer dans le rectangle mais sa frappe fut captée par Paulus. Puis plus rien, jusqu’à la 35e et une frappe tendue de Piret, repoussée des poings par Paulus.

Guère dangereux dans cette première période, les Verts ont en fait fait la différence sur leur réelle première occasion en seconde période. Bien isolé, Paquet ne tremblait pas face à De Reymaeker et ouvrait le score d’une frappe croisée. Rebecq n’a cependant pas baissé les bras et a égalisé, méritoirement au vu de sa prestation, via Baillet bien servi après une belle combinaison dans le rectangle adverse.

Si le rythme était toujours aussi présent avec beaucoup de courses vers l’avant, les deux formations peinaient à se montrer dangereuses. Poto Mees, bien servi par Depotbecker, parvint néanmoins encore à alerter Paulus à dix minutes du terme. Malgré leur supériorité numérique durant les dix dernières minutes, les Meutis ne parvinrent plus à repasser devant.. (S.M)

La fiche du match

Meux : Paulus ; Mathieu, Van Hyfte, Boreux, Teklak ; Paquet (73e G.Baudoin), Palate, Otte, Smal, Kinif (90e Roldan-Simon); Moors

Rebecq : De Reymaeker ; Di Vitta, Delsanne, Mucci, Dassonville (76e Da Silva) ; Poto Mees (90e Delaunoit), Piret, Herbecq, Baillet, Zidda (66e Depotbecker); Maluka

Arbitre : M.Christien.

Avertissements : Moors, Delsanne, Paquet, Baillet

Exclusion : 81e Baillet (2j.).

Les buts : 55e Paquet (1-0), 63e Baillet (1-1)

D3B ACFF

Richelle – Huy 4-2

Dans l'attente d'un match officiel depuis un (long) mois, Richelle a enfin lancé son championnat. Et de quelle manière, du moins dans le courant d'une première période menée tambour battant! Avec un doublé de l'inévitable Mauclet, aussi à l'origine du penalty transformé par Busarello. Au repos, Huy n'y avait vu que du feu: 3-0!

La fiche du match



Piqué au vif, Arabi ne l'entendait visiblement pas de cette oreille au retour des vestiaires. Il claquait une superbe frappe enroulée avant de donner quelques sueurs froides en fin de rencontre à un adversaire qui ne doutait finalement que l'espace de quelques secondes. (Y.H.)Marly; Leroy, Servais, B. Halleux, Weber; Spano, Thys, Lanckohr (78e Gaillard); Biscotti, Busarello (90e+2 Gilon), Mauclet (88e Restiglian).: Mardi; Kabore (59e Gabiam), Housseini, Khelil, Bellafqih; Mara Kissima (56e Bouzalmad), Frantim, Arabi, Memeti; Boussate (72e Doumbouya), Picchietti.M. Meys.Mara Kissima, Thys, Mardi, Bellafqih, Lanckohr.90e+6 Housseini (2j.).7e Mauclet (1-0), 32e Busarello sur pen. (2-0), 38e Mauclet (3-0), 51e et 90e Arabi (3-2), 90e+1 Biscotti (4-2).