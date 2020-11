Les clubs sportifs amateurs souffrent financièrement des conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus. Leurs rentrées d'argent sont largement affectées. Lundi soir, les acteurs du monde sportif, l'Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) et la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), se sont réunis lors d'une visioconférence pour tenter de dégager des solutions après avoir mené une large enquête.

L'enquête, riche de près de 500 réponses, a permis aux parties prenantes de disposer "d'une vision claire du modèle économique des clubs", a écrit dans un communiqué le cabinet de Mme Glatigny. "L'objectif est de pouvoir identifier les postes principaux de recettes et de dépenses, et de viser juste sur les aides à leur apporter."

D'après les chiffres récoltés, les recettes des cercles sportifs proviennent, en moyenne, des cotisations (42,4%), des subventions (7,5%), du sponsoring (9,1%) mais aussi des ventes de boissons et de nourriture (21,1%) et des rentrées liées à des événements (12,8%).

Pour tenter de limiter les dépenses, constituées en moyenne des montants versés aux fédérations sportives (16,7%), des charges locatives ou remboursement d'un prêt hypothécaire (13,5%) ou encore l'achat de boissons et nourriture (14,1%) ou de matériel (9,5%), la ministre a indiqué travailler pour tenter, entre autres, de limiter l'impact des cotisations non perçues par les clubs dû à la suspension des activités sportives en club pour les sportifs de plus de 12 ans.

Les sources de revenus et de dépenses étant variées et pouvant dépendre de plusieurs niveaux de pouvoir, Mme Glatigny en appelle à une "union sacrée pour le sport". Une réunion, rassemblant l'ensemble des niveaux de pouvoir concernés sera organisée début décembre. Elle doit déboucher sur des pistes de solution pour aider les clubs amateurs.

André Stein, président de l'Association francophone de tennis (AFT) et de l'AISF, estime que les montants débloqués depuis le début de la crise ne sont "pas suffisants face à l'ampleur de la crise et aux conséquences encore inconnues du deuxième confinement".