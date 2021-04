Louvain - Anderlecht 0-0

Standard - Club Bruges 3-1

Après le double revers contre La Gantoise (en championnat et lors de la première journée de playoffs 1), le Standard largement battu le Club Bruges en s'imposant trois buts à un et en revenant ainsi à trois points du rival mauve, dans la course au titre. Les buts locaux ont tous été inscrits en première mi-temps par Constance Brackman et Noémie Gelders (2x). Les Flandriennes ont sauvé l'honneur à la 90e+3. Au général, Bruges est bon dernier, avec treize unités, soit sept de moins que La Gantoise qui, comme Anderlecht, compte un match de retard.



Le Clasico de la semaine prochaine s'annonce en tout cas passionnant!

Louvain-Anderlecht et Standard-Club Bruges étaient au programme de ce samedi après-midi dans le cadre des playoffs 1 de Super League. Les Mauves avaient à coeur de creuser l'écart en tête et de bien entamer les playoffs, alors que les Rouches voulaient à tout prix conserver leur deuxième place. Retour sur ces rencontres en un coup d'oeil.Les filles de la capitale semblent avoir quelques difficultés à se remettre de la défaite contre le White Star lors de la dernière journée de la phase classique. Après deux week-ends sans match (bye et trêve internationale), elles entamaient les playoffs sur la pelouse d'OHL. Mais elles ont dû se contenter d'un maigre point, dans un match où les filets n'ont pas eu l'occasion de trembler. De quoi permettre au Standard de Liège de revenir à trois points (avec un match de plus).