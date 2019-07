Le tirage au sort des premiers tours de Coupe de Belgique a lieu ce mardi à 11h au siège de l'Union belge, à Bruxelles.

Ce lundi, un tirage paru dans certains médias et sur les réseaux sociaux a jeté le trouble par son caractère prématuré et surtout inhabituel. Interpellante et contradictoire, l'information est donc fausse.



Après de nombreux contacts, nous avons enfin obtenu une justification claire du côté de l'Union belge. "La confusion trouve son origine dans le département informatique. Le tirage est digitalisé et plusieurs tests ont été effectués. Certains ont été publiés avant d'être retirés directement. Il n'y a qu'un seul tirage officiel, qui aura bien lieu aujourd'hui."



Nombreux sont donc ceux qui ont pris l'information au sérieux et qui l'ont publiée.



Les clubs devront donc encore patienter... quelques minutes avant de connaître leur futur adversaire, le week-end des 27 et 28 juillet.