Aucune décision officielle n’a été prise en ce qui concerne le foot amateur, ce mercredi, à la suite de l’interdiction des compétitions sportives jusqu’au 31 juillet, au minimum.

Il est pourtant d’ores et déjà acquis que la Coupe de Belgique 2020-2021, dans ses premiers tours au moins, sera perturbée.

Celle-ci reprend habituellement, avec les clubs qualifiés de provinciales et de D3 amateurs, lors du dernier week-end du mois de juillet. Ce ne pourra être le cas. L’Union belge, qui doit se réunir ce jeudi, ne s’est cependant pas encore prononcée à ce sujet.



De la simple adaptation du calendrier à la suppression des premiers tours avec les équipes amateurs, différents scénarios sont évoqués. Au niveau des séries provinciales, les différentes Coupes, dont la première phase a lieu dans la plupart des cas au mois d’août, sont, elles aussi, clairement menacées.



Ni les comités provinciaux ni l’ACFF, qui ont plusieurs plans prêts en fonction de l’évolution de la situation, ne peuvent se positionner actuellement sur ce sujet, restant dans l’attente d’une position plus claire concernant la date possible de reprise des entraînements collectifs pour les sports amateurs.