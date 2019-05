Les Mosans ont renversé la situation après la défaite du match aller et n’ont laissé aucune chance aux Flandriens, barragistes de D1 amateurs.

Précis, vifs et concrets, les Mosans ont livré un premier acte parfait. Rentrant avec un triple avantage acquis, notamment, grâce une faute de main du gardien flandrien sur le frappe de Vaccaro. Même si personne ne voulait vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tuée, tout le monde songeait déjà à la finale. Un peu tôt cependant.

Et la reprise le confirmait. Visé galvaudait l’une ou l’autre opportunité tandis que les visiteurs, privés de leurs deux flèches (examen de médecine pour Verstraete et blessure pour Vervaecke) profitaient d’une petite inattention, sur corner, pour remettre un peu de piment à ce duel. L’espace de dix minutes et d’un déboulé de Gendebien, dont le service permettait à Nezer de rendre un avantage de trois buts aux Visétois. Qui montait à cinq en fin de partie.

"On est heureux, mais on n’a encore rien gagné", tempérait Stéphane Huet, qui sera prive de Hossay (suspendu) pour la manche aller. Qui aura lieu jeudi, à Visé, contre Renaix.

© Thyssen Emmanuel



La feuille de match : URSL Visé - Audenarde 6-1

URSL Visé : Jaa; Schillings (90e Audoor), Oluoch, Debefve, Manfredi; Vaccaro (90e Lacroix), Hossay, Nezer; Gendebien, Perseo, Said (76e Dethier).

Audenarde : Dutoit; De Wilde, Van Gyseghem, De Keersmaeker (84e Bauwens), Wantens (71e D’Hoore); Vandenheede (65e Van Herreweghe), Van Ruyskensvelde; Heirwegh, Vanwildemeersch, Van Waeyenberghe, Boguhe.

Arbitre : M. Boeur.

Avertissements : Vaccaro, De Keersmaeker, Hossay.

Les buts : 18e Gendebien (1-0), 35e Vaccaro (2-0), 38e Said (3-0), 55e Vanwildemeersch (3-1), 65e Nezer (4-1), 87e Perseo (5-1), 89e Nezer (6-1).