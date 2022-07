P1 Hainaut : Kenny Verstraeten (ex-Mons) à Beloeil !

La RUS Beloeil frappe une nouvelle fois fort sur le marché des transferts avec l’arrivée du latéral droit Kenny Verstraeten, 29 ans, en provenance de Mons (D3), où il a été capitaine.

"Kenny va apporter de la concurrence à Alan Lericque et à Melvin Romano, assure Christophe Debaisieux, manager de Beloeil. C'est un joueur d'expérience passé par les Francs Borains et Rebecq avant de jouer à Mons. Kenny est un joueur à la mentalité exemplaire. Il possède de l'expérience et va apporter une touche supplémentaire de qualité à notre noyau déjà bien étoffé."

Inutile de désigner le favori de la P1…