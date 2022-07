Wanty lance une équipe continentale pour former les jeunes

Alors que son équipe principale est en action sur le Tour de France, le groupe Intermarché Wanty Gobert prépare l'avenir. Dès le 1er janvier 2023, il lancera une nouvelle équipe au niveau continental. Avec un seul but : permettre aux jeunes pépites de s'épanouir et apprendre le métier de cycliste professionnel. "Nous sommes sensibles au développement des jeunes, car je n'oublie pas que notre équipe, quand je l'ai reprise en 2001, n'était qu'un club amateur local, rappelle Jean-François Bourlart sur le site Internet de Wanty. Le VC Ath a permis à de jeunes coureurs de notre région de vivre leur passion. Notre structure a évolué, mais notre ADN formateur n'a pas disparu. Nous avons déjà distribué une enveloppe de 15 000 euros pour soutenir les clubs de développement wallons via un appel à projets à l'automne dernier et nous souhaitons continuer à le faire à l'avenir pour renforcer la base de la pyramide. C'était donc une évidence de compléter notre projet par une Équipe Continentale UCI afin de former de jeunes coureurs et de les amener au plus haut niveau."

Cette nouvelle formation sera confiée à Kévin Van Melsen. Le coureur, fidèle à Wanty depuis 12 ans, mettra un terme à sa carrière d'ici l'automne. "Je suis très heureux que Kévin ait accepté d'assumer le rôle de directeur sportif dans ce projet. C'est un élément historique qui gravit les échelons avec notre projet. Notre capitaine de route a toujours été attentif aux besoins des jeunes coureurs qui rejoignent notre structure World Tour, je suis donc convaincu qu'il sera le coach parfait pour guider les coureurs."

Le Verviétois se montre enchanté de cette opportunité. "Après une carrière de douze ans en tant que coureur professionnel, je peux donner mon expérience aux plus jeunes, ce qui sera pour moi une expérience enrichissante."

Une quinzaine de talents belges et internationaux auront la chance de rejoindre ce nouveau projet. Reste à voir si un Wallon picard aura la chance d’en faire partie.