Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron Le Pays Vert a lancé sa saison : "On veut amener plus de professionnalisme" Mardi soir, le Pays Vert a officiellement lancé sa saison. Arnaud Smars Le Pays Vert a repris les entraînements ©EDA

Quelques nouveautés cette saison du côté du Pays Vert. Notamment dans un staff rejoint par Bastien Letellier, l'ancien préparateur physique de l'Excel Mouscron. "J'avais déjà travaillé avec Bastien au Futuro. On se connaît bien. On va bosser en symbiose, comme on le faisait avec Jimmy Dubart. Bastien va surtout prendre en charge tout l'aspect physique. On avait déjà donné cinq séances en juin pour voir si tout le monde s'était bien entretenu pendant la trêve, vérifier le poids… Cela a permis à mon nouveau T2 de donner des programmes...