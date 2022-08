Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron Guillaume en véritable Thiran des messieurs 3 aux Peupliers Ath Même s’il n’a rien d’un être sanguinaire, le joueur athois a dominé sa catégorie. Loïc Defoort ©Defoort

On le précise d'entrée de jeu : Guillaume Thiran porte plutôt mal son nom, car il est bien difficile de trouver un garçon aussi poli et gentil que lui ! Toutefois, l'Athois de 24 ans s'est montré cruel avec ses adversaires tout au long du tournoi de son club. Sur les terrains des Peupliers dont il connaît les moindres recoins, il a été tyrannique, ne laissant que très peu de possibilités à ses opposants de le pousser à bout. Un parcours sans faute note qui peut étonner malgré tout car Guillaume se fait discret depuis quelques saisons, ne foulant plus la terre battue...