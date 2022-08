Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron Isen Leleu, la solide plus value du Pays Vert Dès le premier rendez-vous officiel de la saison, en Coupe face à Soignies, l’ex-Acrenois a démontré qu’il était un renfort de premier choix pour Ath. Loïc Defoort ©CJLBOI

Il faut avoir le cœur bien accroché si vous voulez suivre le Pays Vert. Parce que vous pouvez vite vous y perdre dans les noms et prénoms ! Il y a les Dubois, le président Philippe et son frère Didier, vice-président de son état, mais vous avez aussi leurs gamins, Joachim et François qui sont donc cousins ! Jusqu’à la saison dernière, vous aviez un Paternotte et un Paternostre. Ce n’est...