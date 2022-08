Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron Quentin Hospied, le maestro du Pays Vert, mènera-t-il Acren à la baguette ? Ancien d’Acren, le médian offensif du Pays Vert affiche un degré de forme élevé très tôt. Loïc Defoort ©CJLBOI

On ne pouvait rêver de plus beau duel au troisième tour de la Coupe de Belgique et le fait que le match ait été avancé au samedi soir, histoire notamment d’éviter les grosses chaleurs, ne peut inciter le public qu’à répondre présent à un derby qui vaudra...