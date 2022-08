Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron Le Pays Vert file-t-il vers un autre exploit ? A Tessenderlo (Nationale 1), un adversaire qui a déjà commencé son championnat, les Athois auront le statut d’outsiders. Loïc Defoort ©CJLBOI

Au regard du tirage au sort, soyons honnêtes, on ne s'attendait pas à les voir à si belle fête, on doit l'avouer ! Mais les Athois sont en feu depuis le début de préparation et la reprise de leurs entraînements, boostés comme jamais par un staff où Bastien Letellier joue un rôle clé depuis son arrivée. Chacun des adversaires jusqu'ici rencontrés l'a constaté :...