P1 Hainaut : partage entre Péruwelz et le Pays Blanc, Beloeil s’impose à Luingne

Après le succès de Molenbaix vendredi soir face à Gilly (2-1), la première journée de championnats se poursuivait ce samedi en P1. Péruwelz et le Pays Blanc se sont quittés sur un partage (3-3) dans le derby. En première période, Heddadji avait répondu à Derbal. Après la pause, le Pays Blanc reprenait l’avantage par Haillez et Ramser faisait même 1-3. On se dirigeait vers un succès du Pays Blanc mais Hennebicq puis Heddadji sur penalty permettaient au PFC de prendre un point.

En soirée, Luingne, promu, accueillait Beloeil. Le grand favori de la série aura dû attendre la dernière demi-heure pour ouvrir le score puis s’envoler. Score final : 1-4.

Suite des matchs ce dimanche.

©Devaux