"Préparer l'avenir du tennis en chaise"

Ce dimanche 21 août, en plus d’accueillir les finales de son tournoi estival, le TC Enghien organisait une étape du critérium national été pour les joueurs en chaise roulante. La volonté de promouvoir cette discipline est présente depuis longtemps au sein du club de la cité des Titjes.

"Il y a de nombreuses années, un de nos membres a été victime d'un accident, expliquait depuis la terrasse ensoleillée du club-house, Laurence Ladrière, présidente du TC Enghien. Suite à cela au sein du comité nous avons été sensibilisés à la discipline sportive que représente le tennis en chaise. À partir de là, on s'est dit que notre club devait devenir accessible pour tous. En collaboration avec le Nautisport et la commune, nous avons commencé à développer des infrastructures pour que notre site soit accessible aux personnes en chaise. En plus de cela, nous avons voulu développer dans le club des activités sportives pour les joueurs en chaise. On a commencé par une étape du critérium hiver, il y a plus de dix ans, puis on a ajouté une étape en été. Nous avons aussi organisé les championnats de Belgique et dès que nous en aurons l'occasion nous redéposerons notre candidature pour les réorganiser."

En plus d’organiser cette étape du critérium, le club travaille toute l’année pour accueillir les joueurs en chaise.

“Nous possédons une section spécifique à la pratique du tennis en chaise au sein de notre ASBL : le TC deux rebonds. Le club met toute l’année chaque vendredi deux heures à disposition des joueurs gratuitement. Il paie l’entraîneur mais quand on a un peu d’argent de côté ou quand on obtient des subsides, on intervient dans le prix des séances. Pour poursuivre notre travail auprès des personnes porteuses d’un handicap, nous avons posé notre candidature auprès de la Ligue handisport francophone et de l’AFT pour devenir un centre d’entraînement reconnu pour les jeunes. Une candidature qui a été acceptée. Nous avons donc maintenant un travail de recrutement, de promotion et de communication auprès des associations et des écoles pour faire savoir que les enfants ou adolescents qui désirent jouer au tennis en chaise peuvent venir chez nous. La création de ces centres a aussi pour objectif de préparer l’avenir et l’après Joachim Gérard.”

Doté d’un comité dynamique, le TC Enghien veut aussi poursuivre son évolution dans d’autres domaines que le handisport.

“On s’est beaucoup investi dans le projet club-house les derniers mois en collaboration avec le Nautisport mais aussi les brasseries de Silly et Lefebvre. On a beaucoup discuté avec le Nautisport pour un projet padel. On espère qu’il va voir le jour en 2023. On aimerait aussi rénover une partie de nos infrastructures avec le remplacement des lampes des terrains extérieurs pour passer à un système plus économique, rénover nos deux premiers terrains extérieurs qui connaissent des problèmes de drainage, remplacer les grillages car on a connu des dégâts lors de la dernière tempête. Pour nos jeunes, on va travailler sur des sorties dans des activités qui ne sont pas liées au tennis. Ensuite on voudrait organiser plus d’activités pour nos membres. Le dimanche 11 septembre, par exemple, nous organisons déjà un tournoi trois raquettes (tennis de table, badminton, tennis) qui sera ouvert à tout le monde.”