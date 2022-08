Yohan Brouckaert pour deux ans au FC Tournai

Ce sera assurément un des transferts qui sera le plus commenté en cette fin du mois d’août en D3 ACFF: Yohan Brouckaert s’est engagé pour deux saisons avec le FC Tournai!

Libre de tout engagement avec Mandel United suite aux soucis financiers rencontrés par le club de N1 au sein duquel il évoluait depuis 2020, le natif de Mouscron nous avait confié il y a peu "vouloir se trouver un nouveau défi footballistique pouvant lui permettre de continuer à combiner ma passion, ma vie de famille et ma vie professionnelle."

L’ancien joueur de l’Excel, Tubize, Ostende, Louvain, Roulers et du RWDM a manifestement trouvé chaussure à son pied en acceptant l’offre du FC Tournai avec lequel il a paraphé un contrat de deux ans. Il va sans dire que l’expérience du médian de 34 ans sera extrêmement précieuse aux Sang et Or.

On rappellera au passage que le sympathique Yohan a ce don pour faire monter les équipes au sein desquelles il évolue. Il a en effet connu la montée à l’étage supérieur avec Tubize, Ostende, le RMP et le RWDM. De bon augure pour les Tournaisiens?