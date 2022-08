P1 Hainaut : Abdoul Bah (Tertre) à Péruwelz

Le Péruwelz FC annonce l’arrivée d’Abdoul Bah en provenance de Tertre/Hautrage. L’attaquant guinéen de 27 ans sera déjà qualifié pour ce week-end et devrait évoluer avec l’équipe B en P3 dimanche face à Rongy. Il espère ensuite se faire une place au sein du noyau P1.

"J'avais plusieurs propositions, dont certaines de clubs de D2, mais mes anciens coéquipiers de Tertre qui sont venus à Péruwelz ont insisté pour que je les rejoigne, indique Abdoul Bah. J'habite Mons et je suis jeune conducteur, donc je ne voulais pas faire non plus de trop longs trajets. Le club est ambitieux et veut jouer le top 5 en P1. Je m'entrainais individuellement depuis un moment et je serai vite dans le rythme."