Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron Luca Napoleone retrouve des couleurs au FC Wiltz 71 : "J’ai besoin d’avoir la confiance de l’entraîneur" Au Luxembourg, Luca Napoleone revit ! Jérémy Delforge Luca Napoleone ©FC WILTZ 71

La carrière d'un joueur de football n'est pas toujours simple. Après avoir explosé du côté de Heist, Luca Napoleone s'est envolé pour Mouscron et la D1. S'il fut titulaire avec Franck Defays, au changement d'entraîneur, il a perdu son crédit et s'est effacé au fil des mois. S'il a tenté de rebondir en D1A et D1 amateurs, il n'a...