Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron L'équipe féminine séniore du VC Lessines-Flobecq s’est bien renforcée et sera redoutée en promotion L'équipe féminine séniore du VC Lessines-Flobecq qui est descendue de N3 s’est bien renforcée et sera redoutée en Promotion. Le travail de formation continuera en P1 dames. Philippe Varrasse ©EDA

Après une saison difficile en N3, la sérénité semble revenue au sein de l'équipe fanion. Comme en témoigne son coach et toujours responsable sportif. "La Promotion a un niveau qui nous correspond mieux et l'expérience acquise la saison dernière en Volley Belgium au contact des équipes flamandes va nous servir, indique Nicolas Rombaut. On repart avec un groupe solide. L'effectif a pourtant été pas mal remanié. 5 joueuses nous ont quittés. 4 d'entre elles ont mis un terme à leur carrière et Melissa Berlanger a rejoint la promotion du V.P.C. Ces départs ont été compensés par le retour de 4 joueuses et l'apport d'une P1. Toutes formées au club, elles connaissent bien la maison et n'ont eu de ce fait...