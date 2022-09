Jimmy Hempte quitte le Pays Vert pour devenir l’adjoint d’Adnan Custovic à Courtrai

« On vous signale le départ de notre coach Jimmy Hempte. » Et la raison n'est pas à trouver ailleurs que dans une question d'ambition et d'opportunité à saisir ! « Il a reçu une proposition qui ne se refuse pas, nous expliquait le président Philippe Dubois. Il a ainsi favorablement répondu à l'offre du KV Courtrai, Adnan Custovic, son entraîneur, souhaitant faire de lui son T2. Il s'agit d'une situation inédite pour notre club qui n'a jamais été confronté à ça. Encore plus de l'accepter et de tout faire en sorte pour surmonter ce départ, on ressent énormément de fierté d'avoir quelque part servi de tremplin dans la carrière de Jimmy qui aura aussi beaucoup apporté à notre structure sportive, la professionnalisant beaucoup plus. »

Jimmy Hempte retrouve donc un club où il a été joueur de 2005 à 2010. "Il nous a raconté les semaines qu'il va pouvoir vivre en acceptant ce poste qui le ramène dans le professionnalisme. C'est du rêve et encore une fois, ça ne peut pas se refuser quand on est un passionné de foot comme lui, commentait Philippe. Mercredi, quand Jimmy m'a appelé pour me faire part de la proposition de Courtrai, je n'ai même pas essayé de le retenir car ça n'aurait pas été juste de ma part. C'est un truc fou qui lui arrive et qu'il mérite dans le fond. Dimanche dernier, il coachait face à Couvin en D3 ACFF; sept jours plus tard, il sera amené à coacher à Anderlecht en D1A. Juste incroyable!"

Il reste désormais au club athois à se mettre à la recherche de son successeur. "Ce jeudi soir, c'est Jimmy qui a encore assuré l'entraînement en compagnie de Bastien Letellier, notre T2. La séance de vendredi sera prise en charge par Bastien qui coachera dimanche face à Uccle, aidé par Benoît Cicigoi et le reste de notre staff. Dès ce jeudi, on a chargé Jean-Luc Fourniez d'être la personne référente pour centraliser les candidatures internes et externes. J'ai envie de retrouver une situation pérenne avant le déplacement de samedi prochain à Aische. Ma seule condition pour le poste est que la personne ait son diplôme UEFA A"Dont dispose par exemple un Bastien Letellier arrivé de l'Excel Mouscron durant l'été…