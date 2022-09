Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron Thieulain était simplement trop fort Le Wolfpack décroche les lauriers face à un Isières qui n’a pas démérité. Arnaud Smars

Isières n’aura pas été ridicule durant cette finale que beaucoup donnaient, à raison, en faveur de Thieulain. À 5-5 et 40-30 samedi, ils ont même fait douter leur adversaire. Mais c’était sans compter sur le talent des joueurs du Wolfpack. Notamment de Tanguy Metayer qui envoyait deux balles entre les perches, dont une en étant quasiment couché, surpris par le faux bond. Et cette phase à elle seule prouve tout simplement la domination des Canaris sur ce week-end et sur l’ensemble de la saison....