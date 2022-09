Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron Un nouveau titre européen pour Robin Sottiau Quelques jours plus tôt, son grand frère prenait part au Championnat du monde de swimrun et terminait 6e de sa catégorie. G.S. et A.Sm.

Mais où va s'arrêter Robin Sottiau ? Déjà quatre fois champion d'Europe, et une 3e place en 2016, l'Harchisien a rajouté un titre suprême vendredi à Bilbao. Engagé en 30-34 ans, il a bouclé le kilomètre de nage et les cinq de course à pied en 28'51 (10.55 dans l'eau, 17.17 sur la route et 40 secondes de transfert). "Malgré le contre-courant et les vagues, j'ai su gérer la natation et la course. C'est incroyable de revenir comme cela après une longue blessure il y a onze mois", a détaillé le champion. Dans la famille Sottiau, on demande aussi l'aîné, Julien. En début de mois, il...