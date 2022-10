P1 Hainaut : la première tranche pour Beloeil

La première tranche est dans l’escarcelle de la RUS Beloeil. Ce dimanche, les joueurs de Chemcedine El Araïchi ont pris la mesure d’Hornu (3-0) grâce à deux buts de Melvin Renquin, dont un sur penalty, et une réalisation d’Alessio Petta.

Le grand favori de la série réalise un début de saison conforme aux prévisions et cette première tranche ne constitue qu’une étape, car les Beloeillois en veulent plus.

"On savait qu'on pouvait déjà remporter cette première tranche aujourd'hui et nous l'avons fait. C'est déjà bien mais l'objectif est bien entendu de poursuivre sur cette lancée et d'aller au bout, confirmait le défenseur Gilles Wantiez à l'issue du match. En plus, nous creusons un petit trou puisque Molenbaix a perdu."