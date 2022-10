Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron Le Pays Vert enfonce Tournai dans la crise Les plaies entrouvertes par les défaites successives n’ont pu être pansées à Tournai. Loïc Defoort&N. N. ©CJLBOI

S’il fallait résumer le derby de dimanche, on pourrait se contenter de ceci : une première période des plus tristounettes sans vrai relief ni d’un côté ni de l’autre, une reprise à l’avantage d’Athois tout à coup plus inspirés que leur adversaire, le déblocage de la situation signée El Araïchi, la mise à l’abri du jeune...