Le TC Ellezelles est entré dans une nouvelle dimension Le 28 octobre a marqué un tournant historique dans la vie du TC Ellezelles, qui a inauguré vendredi ses deux courts couverts. Michaël Houwaert ©CMLHT

Rien ne sera plus jamais comme avant au TC Ellezelles. Vendredi, le cercle de la Cité des Sorcières est passé du rang de club de village à celui de référence du tennis régional. Car désormais, on pourra jouer au tennis 365 jours par an à Ellezelles. Fondé en 1981, le matricule 3058 dispose à présent de deux courts...