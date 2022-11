Victor Vico veut dépasser la douzaine sur le challenge ACRHO

Victor Vico a laissé ses empreintes un peu partout cette année. Il domine l’ACRHO depuis le début de saison. Le jeune homme se révèle vraiment et n’est pas encore rassasié, même s’il garde les pieds sur terre malgré une victoire qui lui est promise. Car le succès final ne peut plus lui échapper sur ce challenge 2022.

"Pour le général, c'est vrai, c'est déjà plié depuis un bon moment. Il me reste encore un bonus de 500 points sur une patronnée à engranger à la Berlière à Houtaing mais même sans celui-ci, je vais terminer premier avec 2.000 à 3.000 points d'avance, signale Victor Vico. Les objectifs sont déjà remplis, mais bien sûr, je souhaite toujours m'améliorer."

Au programme de cette fin de saison pour Victor figureront… des manches du challenge. "Il reste 5 courses et normalement, je compte les disputer toutes, à commencer par ce dimanche. Même si cela signifie de devoir passer par de petits sacrifices, comme faire l'impasse sur la soirée de la Patr'Halloween de ce samedi, dit-il en souriant. Pour le reste, je me lance quelques petits objectifs, notamment au niveau du chrono. Sur les manches de Rumes ou Herseaux, j'aimerais m'approcher des 3.10 au kilomètre."

Plusieurs records à aller chercher

Victor a d'autres chiffres en tête. "Je vise également encore quelques victoires. Le record sur une saison du challenge est à 14 je crois et ici, j'en suis à 12. Je veux aussi atteindre le plus haut score possible. Avec mon dernier bonus, je serai proche des 103.000 points. Je dois voir avec le président, Jean-Luc Debaisieux, mais là aussi je pense que ce serait un record ."

La période hivernale sera mise à profit par Victor pour se tester sur d'autres tracés. "Cet hiver, j'ai prévu de m'aligner sur des trails dans la région sur de plus longues distances, autrement dit de 15 à 25 kilomètres voire 30 bornes."