Cross international de Saint-Sauveur : Kevin Flamme omniprésent

Le cross international de Saint-Sauveur organisé par Pascal Biebuyck et son équipe du côté du complexe d’Anvaing et qui faisait office de championnat de Belgique travailliste a sacré Kevin Flamme sur cross court (3.000 mètres). L’athlète qui courait sous les couleurs de Vieux-Condé s’est aussi aligné sur cross long (6.500 mètres) où il a terminé troisième d’une épreuve remportée par Thomas Fontaine (Ath athlétisme) devant Vincent Dedeycker.

Très heureux de son succès à Saint-Sauveur, Kevin Flamme poursuivait plusieurs objectifs cette saison et est en passe de les atteindre. "Je voulais signer un top 5 au général global sur le challenge ACRHO et je vais terminer deuxième, sans oublier ma victoire sur le challenge des jeunes. Ici, je me suis lancé un autre défi : le marathon de Malaga qui a lieu le 11décembre. Ce sera mon premier marathon. Je vais partir sur des bases de 2h45, ensuite on verra l'état de forme", confie Kevin.

Chez les dames, Mathilde Bossut (Ath athlétisme) s’est imposée sur le cross court (1.500 mètres) tandis que Noémie Amorison (Athois d’courir) a remporté le long sur 3.000 mètres.