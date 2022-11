Bon-Secours espère freiner des Tournaisiens en forme

Le derby de N1 qui opposera la Palette Bon-Secours à Don Bosco Tournai samedi (19 heures) à la Verte Chasse s’annonce palpitant.

Après deux succès probants, la Palette, privée de Cédric Merchez, blessé, est dans le dur, tandis que les Tournaisiens réalisent un excellent début de saison et pointent à la deuxième place. Julien Renard, président et premier joueur tournaisien, est ravi. "La série, c'était voulu, est vraiment très homogène mais je dirais que nous avons aussi un effectif très homogène, avec des gars qui progressent, assure Julien. Bouckenooghe joue 40e, moi 50e, Max Lermusiaux se transcende tandis que Julien Auvertin, B2, joue 75e et vaut un B0. En plus, quand quelqu'un est moins bien, un autre prend le relais. Regardez Antoine Vanden Broecke, parfois appelé comme quatrième joueur. Face à Diest, il signe une superbe prestation. Ce début de saison, je l'ai rêvé. Sur plusieurs matchs, nous nous sommes imposés 9-7. Il faut s'arracher et à minuit, vous jouez encore pour quelque chose, preuve que le niveau est homogène."

Don Bosco croit donc plus que jamais en ses chances, sans savoir dans quel état de forme le premier joueur adverse s'alignera. "Déjà, la présence ou pas de Cédric Merchez change la donne. J'ai entendu qu'il sera présent et même à 60 ou 70 % de ses possibilités, on sait qu'il peut faire quatre. S'il n'avait pas été là, je pense que nous sommes plus forts derrière. Mais même avec Cédric présent, nous avons nos chances", confie Julien.

En face, Corentin Michel confirme que Cédric Merchez sera bien de la partie. "Voilà six ou sept semaines qu'il est à l'arrêt à cause de sa déchirure. On ne va pas dire qu'il est rétabli à 100 %, mais il jouera. Notre début de saison est mitigé. Nous avons gagné nos deux premières rencontres mais ensuite, Cédric s'est blessé. En plus, nous avons parfois dû composer aussi sans Hervé Eudier, ce qui fait beaucoup."

Avec le retour de son atout numéro un, la Palette Bon-Secours peut espérer rivaliser avec son voisin.