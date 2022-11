Accueil Sports Sport régional Tournai-Ath-Mouscron Deinze et le Futurosport s’allient pour reproposer du foot « élite » à Mouscron Depuis la faillite de l’Excel, la formation « élite » pour les jeunes avait disparu. Ce qui avait des conséquences à plusieurs étages. Arnaud Smars Le Futurosport accueillera prochainement les équipes de jeunes du KMSk Deinze afin de proposer la formation «élite» en terres hurlues. ©-Eda

En termes de football, il y a toujours des surprises à Mouscron. Ce jeudi, on a appris qu’une collaboration a été signée entre le Futurosport et le KMSK Deinze (D1B) en ce qui concerne la formation des jeunes. "La faillite de l’Excel Mouscron a eu des conséquences à plusieurs étages, détaille l’IEG, gestionnaire des lieux. Le Canonnier a été vidé de sa vocation première: le football professionnel. Le Futurosport a vu la plupart de ses meilleurs joueurs partir. Le nouveau projet Stade Mouscronnois S B/G, dont on ne peut que saluer l’initiative, ne présente aujourd’hui que des équipes, toutes reversées en catégories régionales. Le Futurosport accueille également l’un des cinq centres francophones de la section foot-élite-études destinés aux jeunes talents sous statut" élite ", seul statut...