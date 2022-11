Course du Souvenir : vainqueur sur 8 kilomètres en 2019, Pierre Denays remporte cette fois le semi-marathon (PHOTOS)

Le Tournaisien Pierre Denays a préparé de la plus belle des manières le marathon de Valence qu’il disputera le 4 décembre en s’adjugeant la Course du Souvenir pour la deuxième fois. Mais alors qu’en 2019 il s’était imposé sur les 8 kilomètres à Ploegsteert, Pierre Denays avait décidé cette année de s’aligner sur le semi-marathon. Bien lui en a pris. Il gagne en 1h04.57.

Course du Souvenir - Ploegsteert - Départ 8 Km ©Geoffrey Devaux

"J’ai réalisé une bonne course. Je n’ai pas voulu partir trop vite parce que j’étais là avant tout pour me préparer pour Valence. Je restais aussi sur quinze jours de grosse intensité aux entraînements. Au final, j’ai tourné en 3.07 de moyenne, confiait Pierre à l’arrivée. A Valence, je vais tenter de battre mon record sur marathon qui est à 2h15.59. Pour y parvenir, je sais que je devrai partir assez prudemment car sur ce même marathon de Valence, j’avais été contraint à l’abandon l’an dernier. Je vais essayer de partir sur des bases de 3.10. En avril, je pense aussi disputer le marathon de Rotterdam avec là aussi des envies d’améliorer mon chrono."

Chez les dames, c’est Lotte Claes qui s’est imposée sur le semi-marathon.

Course du Souvenir 2022: les résultats

8 km: et de trois pour Yannick Michiels; succès pour Mélanie Bovy

Sur les 8 kilomètres, on s’attendait à une belle empoignade entre anciens vainqueurs de l’épreuve. Parti comme une fusée, Yannick Michiels a remporté la course pour la troisième fois devant Hicham Briki et Djamel Bachiri. "Je suis parti très vite pour remporter le rush et ensuite, les jambes étaient lourdes puisque j’avais disputé un semi-marathon il y a quinze jours. Mais j’ai tenu le coup", indiquait Yannick, spécialiste aussi de la course d’orientation.

Chez les femmes, Mélanie Bovy a dominé l’épreuve. "Je vais à présent préparer les manches de cross-cup et je reviendrai à Ploegsteert", a-t-elle dit.

La Course du Souvenir 2022, qui faisait son retour pour la première fois depuis 2019, a attiré un peu plus de 2300 participants au total de ses deux distances.